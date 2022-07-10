«Эмполи» усилился защитником «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Кони Де Винтер перешел в «Эмполи».

20-летний бельгиец проведет сезон-2022/23 на правах аренды в составе тосканцев.

В прошлом сезоне Де Винтер принял участие в 2 матчах «Ювентуса» в Лиге чемпионов: против «Челси» (0:4) и «Мальме» (1:0). Футболист не отличился результативными действиями в этих играх.