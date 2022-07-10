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Сегодня, 10:46

«Эмполи» усилился защитником «Ювентуса»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Ювентуса» Кони Де Винтер перешел в «Эмполи».

20-летний бельгиец проведет сезон-2022/23 на правах аренды в составе тосканцев.

В прошлом сезоне Де Винтер принял участие в 2 матчах «Ювентуса» в Лиге чемпионов: против «Челси» (0:4) и «Мальме» (1:0). Футболист не отличился результативными действиями в этих играх.

Источник: https://empolifc.com/koni-de-winter-e-un-nuovo-calciatore-azzurro/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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 Интер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
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 Специя 0 0 0 0 0-0 0
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13.08 19:30
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 - : -
13.08 19:30
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