Мертенс отказался подписывать новый контракт с «Наполи»

Спортивный директор «Наполи» Дрис Мертенс заявил, что нападающий Дрис Мертенс отклонил предложение клуба о продлении контракта.

«Мы предложили Мертенсу контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро. Это было хорошее предложение, но он его отклонил», — цитирует функционера журналист Фабрицио Романо в Twitter.

В прошедшем сезоне 35-летний Мертенс забил 13 мячей и отдал две результативные передачи в 37 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

Контракт нападающего с неаполитанским клубом был рассчитан до 30 июня 2022 года.