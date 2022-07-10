Мертенс отказался подписывать новый контракт с «Наполи»
Спортивный директор «Наполи» Дрис Мертенс заявил, что нападающий Дрис Мертенс отклонил предложение клуба о продлении контракта.
«Мы предложили Мертенсу контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро. Это было хорошее предложение, но он его отклонил», — цитирует функционера журналист Фабрицио Романо в Twitter.
В прошедшем сезоне 35-летний Мертенс забил 13 мячей и отдал две результативные передачи в 37 матчах за «Наполи» во всех турнирах.
Контракт нападающего с неаполитанским клубом был рассчитан до 30 июня 2022 года.
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13
|Болонья
|0
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14
|Эмполи
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|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
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|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
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|0
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|0
|
17
|Салернитана
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
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|0
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|0
|
19
|Кремонезе
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
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|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
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|21:45
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Ювентус – Сассуоло
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