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Сегодня, 16:32

Мертенс отказался подписывать новый контракт с «Наполи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный директор «Наполи» Дрис Мертенс заявил, что нападающий Дрис Мертенс отклонил предложение клуба о продлении контракта.

«Мы предложили Мертенсу контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро. Это было хорошее предложение, но он его отклонил», — цитирует функционера журналист Фабрицио Романо в Twitter.

В прошедшем сезоне 35-летний Мертенс забил 13 мячей и отдал две результативные передачи в 37 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

Контракт нападающего с неаполитанским клубом был рассчитан до 30 июня 2022 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Дрис Мертенс
ФК Наполи
1
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