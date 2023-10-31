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«Лацио» обыграл «Фиорентину», забив пенальти на 90+5-й минуте

Сергей Разин
корреспондент
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«Лацио» в матче 10-го тура чемпионата Италии обыграл «Фиорентину» со счетом 1:0.

Единственный гол на 90+5-й минуте забил Чиро Иммобиле, реализовав пенальти. На 13-й минуте флорентийцы забили гол, однако судья после видеоповтора отменил взятие ворот из-за игры рукой Лукасом Бельтраном.

После этого матча «Лацио» с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Фиорентина» с 17 очками — на шестой строчке.

Италия. Серия А. 10-й тур
30 окт, 22:45. Olimpico (Рим)
Лацио
1:0
Фиорентина

ФК Лацио
ФК Фиорентина
0
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3
 Милан 10 7 1 2 18-11 22
4
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5
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6
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8
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10
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 Лечче 10 3 4 3 10-12 13
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 Дженоа 10 3 2 5 11-14 11
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