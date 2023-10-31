«Лацио» обыграл «Фиорентину», забив пенальти на 90+5-й минуте
«Лацио» в матче 10-го тура чемпионата Италии обыграл «Фиорентину» со счетом 1:0.
Единственный гол на 90+5-й минуте забил Чиро Иммобиле, реализовав пенальти. На 13-й минуте флорентийцы забили гол, однако судья после видеоповтора отменил взятие ворот из-за игры рукой Лукасом Бельтраном.
После этого матча «Лацио» с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Фиорентина» с 17 очками — на шестой строчке.
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|10
|8
|1
|1
|25-5
|25
|
2
|Ювентус
|10
|7
|2
|1
|16-6
|23
|
3
|Милан
|10
|7
|1
|2
|18-11
|22
|
4
|Аталанта
|10
|6
|1
|3
|18-8
|19
|
5
|Наполи
|10
|5
|3
|2
|22-12
|18
|
6
|Фиорентина
|10
|5
|2
|3
|18-14
|17
|
7
|Лацио
|10
|5
|1
|4
|13-12
|16
|
8
|Болонья
|10
|3
|6
|1
|11-8
|15
|
9
|Рома
|10
|4
|2
|4
|20-13
|14
|
10
|Монца
|10
|3
|4
|3
|9-9
|13
|
11
|Лечче
|10
|3
|4
|3
|10-12
|13
|
12
|Фрозиноне
|10
|3
|3
|4
|15-17
|12
|
13
|Торино
|10
|3
|3
|4
|7-12
|12
|
14
|Дженоа
|10
|3
|2
|5
|11-14
|11
|
15
|Сассуоло
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
16
|Верона
|10
|2
|2
|6
|6-12
|8
|
17
|Удинезе
|10
|0
|7
|3
|6-14
|7
|
18
|Эмполи
|10
|2
|1
|7
|3-19
|7
|
19
|Кальяри
|10
|1
|3
|6
|9-21
|6
|
20
|Салернитана
|10
|0
|4
|6
|6-20
|4
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38 тур
|27.10
|21:45
|
Дженоа – Салернитана
|1 : 0
|28.10
|16:00
|
Сассуоло – Болонья
|1 : 1
|28.10
|19:00
|
Лечче – Торино
|0 : 1
|28.10
|21:45
|
Ювентус – Верона
|1 : 0
|29.10
|14:30
|
Кальяри – Фрозиноне
|4 : 3
|29.10
|17:00
|
Монца – Удинезе
|1 : 1
|29.10
|20:00
|
Интер – Рома
|1 : 0
|29.10
|22:45
|
Наполи – Милан
|2 : 2
|30.10
|20:30
|
Эмполи – Аталанта
|0 : 3
|30.10
|22:45
|
Лацио – Фиорентина
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|11
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|6
|
|
Оливье Жиру
Милан
|6
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
|
|
Федерико Димарко
Интер
|4
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|8
|1
|3
|
|
Майк Меньян
Милан
|7
|1
|1
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
|8
|1
|1
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