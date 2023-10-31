«Лацио» обыграл «Фиорентину», забив пенальти на 90+5-й минуте

«Лацио» в матче 10-го тура чемпионата Италии обыграл «Фиорентину» со счетом 1:0.

Единственный гол на 90+5-й минуте забил Чиро Иммобиле, реализовав пенальти. На 13-й минуте флорентийцы забили гол, однако судья после видеоповтора отменил взятие ворот из-за игры рукой Лукасом Бельтраном.

После этого матча «Лацио» с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Фиорентина» с 17 очками — на шестой строчке.