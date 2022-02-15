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Сегодня, 23:12

Шомуродов — о Моуринью: «Очень требовательный в игровом плане и в плане дисциплины, хочет побеждать в каждой игре»

Анна Горшкова
Корреспондент

Форвард «Ромы» Элдор Шомуродов поделился мнением о главном тренере команды Жозе Моуринью.

«С первых дней стало понятно, что он ставит большие задачи и нацелен эти задачи выполнять, — цитирует игрока сайт УЕФА. — Очень требовательный в игровом плане и в плане дисциплины. Хочет побеждать в каждой игре и старается, чтобы футболисты стремились к тому же».

Также Шомуродов рассказал, над какими компонентами Моуринью работает с ним.

«Сейчас мы больше работаем над тактикой. Он показывает, как все надо делать, и требует, чтобы мы в каждой игре выкладывались на все сто. Конечно, больше забивать тоже требует», — добавил футболист.

26-летний Шомуродов играл в «Ростове» с 2017 по 2020 год, после чего перешел в «Дженоа». В августе 2021-го форвард стал игроком «Ромы».

В сезоне-2021/22 узбекский футболист сыграл 19 матчей в серии А, забил два гола и отдал три результативные передачи.

Источник: https://ru.uefa.com/news/0272-1471b5737e7a-72cb1d43ad28-1000--интервью-с-эльдором-шомуродовым/
Элдор Шомуродов
ФК Рома
Жозе Моуринью
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