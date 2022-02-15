«Интер» и «Арсенал» претендуют на нападающего «Сассуоло»

«Интер» и «Арсенал» входят в число претендентов на нападающего «Сассуоло» Джанлуку Скамакку. Миланский клуб уже провел предварительные переговоры с представителями игрока, «Арсенал» пока не делал никаких предложений, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт 23-летнего футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Скамакка провел за «Сассуоло» 22 матча в чемпионате Италии и забил 9 голов.