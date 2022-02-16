Форвард «Милана» Леау может перейти в клуб АПЛ
Нападающий «Милана» Рафаэль Леау может перейти в клуб АПЛ, сообщает Goal.com со ссылкой на La Repubblica.
По данным источника, в игроке заинтересован «Арсенал» и еще ряд клубов чемпионата Англии. «Канониры» лидируют в гонке за португальца. Отмечается, что «Милан» не хочет отпускать футболиста.
В составе «Милана» Леау играет с 2019 года. Его контракт миланским клубом рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне серии А форвард провел 21 матч, забив 7 голов и отдав 4 ассиста.
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Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|25
|17
|4
|4
|50-26
|55
|
2
|Интер
|24
|16
|6
|2
|55-20
|54
|
3
|Наполи
|25
|16
|5
|4
|46-17
|53
|
4
|Ювентус
|25
|13
|7
|5
|37-22
|46
|
5
|Аталанта
|24
|12
|8
|4
|46-29
|44
|
6
|Лацио
|25
|12
|6
|7
|52-39
|42
|
7
|Рома
|25
|12
|4
|9
|42-32
|40
|
8
|Фиорентина
|24
|12
|3
|9
|43-34
|39
|
9
|Верона
|25
|10
|6
|9
|47-40
|36
|
10
|Торино
|24
|9
|5
|10
|31-25
|32
|
11
|Эмполи
|25
|8
|7
|10
|38-48
|31
|
12
|Сассуоло
|25
|7
|9
|9
|41-44
|30
|
13
|Болонья
|24
|8
|4
|12
|29-40
|28
|
14
|Удинезе
|24
|6
|9
|9
|33-40
|27
|
15
|Специя
|25
|7
|5
|13
|27-46
|26
|
16
|Сампдория
|25
|6
|5
|14
|33-42
|23
|
17
|Кальяри
|25
|4
|9
|12
|25-46
|21
|
18
|Венеция
|24
|5
|6
|13
|22-43
|21
|
19
|Дженоа
|25
|1
|12
|12
|21-46
|15
|
20
|Салернитана
|24
|3
|4
|17
|17-56
|12
Результаты / календарь
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38 тур
|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|19
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|18
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|6
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|20
|1
|7
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|20
|1
|4
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|22
|1
|4
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