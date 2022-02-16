Форвард «Милана» Леау может перейти в клуб АПЛ

Нападающий «Милана» Рафаэль Леау может перейти в клуб АПЛ, сообщает Goal.com со ссылкой на La Repubblica.

По данным источника, в игроке заинтересован «Арсенал» и еще ряд клубов чемпионата Англии. «Канониры» лидируют в гонке за португальца. Отмечается, что «Милан» не хочет отпускать футболиста.

В составе «Милана» Леау играет с 2019 года. Его контракт миланским клубом рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне серии А форвард провел 21 матч, забив 7 голов и отдав 4 ассиста.