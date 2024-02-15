Экс-тренер «Тоттенхэма» Конте заявил, что ценит честность в футболистах

Итальянский тренер Антонио Конте рассказал о своих отношениях с футболистами. Он заявил, что ненавидит, когда ему врут и предпочитает говорить обо всем честно.

«Я предпочитаю хранить молчание, чем откровенно лгать, — это касается и отношений с игроками. В течение сезона может случиться так, что тебе нужно будет честно поговорить со своим футболистом. Этот разговор может быть хорошим или плохим. Я очень хорошо понимаю это, потому что тоже был игроком, и некоторые тренеры говорили мне приятную ложь, чтобы успокоить», — цитирует Конте The Telegraph.

Ранее Конте вспомнил о временах работы в «Тоттенхэме».

54-летний итальянец тренировал «Интер», «Челси», сборную Италии, «Ювентус», «Сиену», «Аталанту», «Бари» и «Ареццо» и лондонский клуб.

В качестве тренера Конте четырежды становился чемпионом Италии и один раз стал победителем АПЛ.