Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

15 февраля, 18:08

Моуринью: «Меня из «Ромы» уволили люди, которые совершенно не разбираются в футболе»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о своем увольнении из итальянского клуба.

«Я не участвую в плей-офф Лиги Европы не просто из-за увольнения из «Ромы», но и в первую очередь потому, что меня уволили люди, которые совершенно не разбираются в футболе», — цитирует Моуринью журналист Экрем Конур.

16 января руководство «Ромы» отправило в отставку 61-летнего специалиста после выездного поражения от «Милана» со счетом 1:3. Португалец руководил «волками» с лета 2021 года. Вместе с римской командой наставник выиграл Лигу конференций в сезоне-2021/22.

ФК Рома
Жозе Моуринью
5
1
Читайте также
Названы главные проблемы Олимпиады в Париже
Атлантический циклон «Рикса» ожидается в Москве 17 и 18 февраля
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-тренер «Тоттенхэма» Конте заявил, что ценит честность в футболистах

Моуринью: «Увольнение из «Ромы» было самым болезненным»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 24 20 3 1 59-12 63
2
 Ювентус 24 16 5 3 36-15 53
3
 Милан 24 16 4 4 47-27 52
4
 Болонья 24 11 9 4 35-22 42
5
 Аталанта 23 13 3 7 44-23 42
6
 Рома 24 11 5 8 42-30 38
7
 Лацио 23 11 4 8 28-24 37
8
 Фиорентина 24 11 4 9 36-28 37
9
 Торино 24 9 9 6 23-20 36
10
 Наполи 23 10 5 8 32-27 35
11
 Монца 24 7 9 8 21-28 30
12
 Дженоа 24 7 8 9 25-30 29
13
 Лечче 25 5 9 11 24-39 24
14
 Фрозиноне 24 6 5 13 32-49 23
15
 Удинезе 24 3 13 8 24-37 22
16
 Эмполи 24 5 6 13 18-37 21
17
 Сассуоло 23 5 5 13 29-42 20
18
 Верона 24 4 7 13 21-32 19
19
 Кальяри 24 4 6 14 22-45 18
20
 Салернитана 25 2 7 16 20-51 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.02 21:00
Торино – Лечче
 2 : 0
16.02 23:00
Интер – Салернитана
 4 : 0
17.02 17:00
Наполи – Дженоа
 - : -
17.02 20:00
Верона – Ювентус
 - : -
17.02 22:45
Аталанта – Сассуоло
 - : -
18.02 14:30
Лацио – Болонья
 - : -
18.02 17:00
Эмполи – Фиорентина
 - : -
18.02 17:00
Удинезе – Кальяри
 - : -
18.02 20:00
Фрозиноне – Рома
 - : -
18.02 22:45
Монца – Милан
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 20
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 12
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 11
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 7
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 22 1 3
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 16 1 4
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 19 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости