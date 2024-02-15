Моуринью: «Меня из «Ромы» уволили люди, которые совершенно не разбираются в футболе»

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о своем увольнении из итальянского клуба.

«Я не участвую в плей-офф Лиги Европы не просто из-за увольнения из «Ромы», но и в первую очередь потому, что меня уволили люди, которые совершенно не разбираются в футболе», — цитирует Моуринью журналист Экрем Конур.

16 января руководство «Ромы» отправило в отставку 61-летнего специалиста после выездного поражения от «Милана» со счетом 1:3. Португалец руководил «волками» с лета 2021 года. Вместе с римской командой наставник выиграл Лигу конференций в сезоне-2021/22.