Конте — о работе в «Тоттенхэме»: «Для меня было странно праздновать четвертое место, я привык побеждать»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте вспомнил о временах работы в лондонском клубе.

«Для меня праздновать четвертое место было странно. В конце финальной игры с «Норвичем» я позвонил своим сотрудникам и сказал: «Будьте внимательны, не привыкайте праздновать попадание в Лигу чемпионов». Я привык побеждать, а не праздновать четвертое место», — сказал Конте в интервью The Telegraph.

Конте возглавлял «Тоттенхэм» с ноября 2021 года по март 2023-го. До этого 54-летний итальянец тренировал «Интер», «Челси», сборную Италии, «Ювентус», «Сиену», «Аталанту», «Бари» и «Ареццо».

В качестве тренера Конте четырежды становился чемпионом Италии и один раз стал победителем АПЛ.