«Ювентус» установил цену на защитника Бремера

Защитник «Ювентуса» Бремер в предстоящее трансферное окно может покинуть туринский клуб, сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, руководство команды готово расстаться с 26-летним игроком не менее чем за 75 миллионов евро.

На бразильского футболиста претендуют «Реал», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне защитник провел за «Ювентус» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 2 голами. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2028 года.