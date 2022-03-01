Экс-президет «Локомотива» назвал прекрасной игру Миранчука за «Аталанту»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру Алексея Миранчука за «Аталанту» в матче против «Сампдории» (4:0).

«Я знаю Миранчука лично. Мне очень приятно, что он не складывает руки. Несмотря на те трудности, которые у него есть, продолжает бороться за место в составе. Вчера он показал прекрасную игру. Это отметили и итальянские СМИ. Дай бог, чтобы Миранчук играл дальше. Конечно, сейчас нашим легионерам будет трудно, но они должны быть выше всего. Это же футболисты. Радует, что в команде у Миранчука со всеми теплые отношения», — сказал Наумов «СЭ».

Вчера, 28 февраля, гол и результативная передача Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Сампдорию». «Аталанта» с 47 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

В этом сезоне 26-летний игрок провел 17 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и сделав 4 результативные передачи.