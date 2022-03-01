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Сегодня, 14:20

«Великолепный Миранчук!» Что думают в Италии о ярком возвращении россиянина

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук получил высокую оценку от итальянских СМИ по итогам матча с «Сампдорией»
Николай Егорычев
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
За полчаса на поле — гол и ассист.
Италия. Серия А. 27-й тур
28 февр, 22:50. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
4:0
Сампдория
Голы
Пашалич, 6 (1:0), Копмайнерс, 29 (2:0), Копмайнерс, 61 (3:0), Миранчук, 86 (4:0)
Аталанта
Муссо Толой (Читтадини, 89) Паломино Хатебур (Мехле, 83) Дзаппакоста (Пеццелла, 83) Копмайнерс Фройлер де Рон Пессина (Скальвини, 83) Пашалич Бога (Миранчук, 60)
Сампдория
Фальконе Конти Колли Феррари (Виейра, 76) Маньяни (Йосида, 46) Мурру (Ауджелло, 68) Торсби Сенси (Сабири, 46) Экдаль Капуто Квальярелла (Ринкон, 46)
Предупреждения
Толой 77’  -  Экдаль 48’, Торсби 66’
Судьи
Соцца (Италия)

В понедельник Алексей Миранчук впервые за месяц появился на поле. Российский хавбек «Аталанты» вышел на замену в матче с «Сампдорией» — и сделал это вполне удачно. За 30 минут Миранчук успел забить и отдать голевую передачу.

«СЭ» изучил итальянскую прессу и собрал главные мнения по игре Алексея.

Алексей Миранчук. Миранчук вернулся с голом и передачей. Хорошо, что он остался в «Аталанте»

Статистика, оценки

От TuttoMercato россиянин получил оценку 7,5. Выше балл только у Тена Копмейнерса (8,0). «Миранчук отлично вышел на замену: сразу отдал передачу, а позже забил прекрасный гол после сольного прохода», — говорится в комментарии.

Гол Миранчука и правда получился красивым. Он обыграл троих соперников и аккуратно уложил мяч в угол. Последний раз россиянин забивал за «Аталанту» в середине декабря в матче с «Вероной».

По данным WhoScored, за те 30 минут, что Миранчук провел на поле, он совершил две обводки и отдал две ключевые передачи. Кроме того, Алексей дважды успешно вступал в отбор.

Интересно, что заменил Миранчук ивуарийца Жереми Бога. С его приходом в «Аталанту» шансы на попадание в основу у Алексея заметно снизились. При этом Бога провел четыре матча за бергамасков в серии А и результативными действиями пока не отметился.

Мнения итальянских СМИ

«Этот гол очень важен для Миранчука, — заявил генеральный директор «Аталанты» Умберто Марино. — Не вижу смысла здесь что-то комментировать: он сделал все великолепно. Алексей очень застенчив и тяжело переживает все, что происходит с ним в последнее время».

«Добро пожаловать обратно», — написал итальянский журналист Стефано Сильвестри. Он отметил яркую игру Миранчука в первом же матче после возвращения и назвал его выход на замену «ощутимым».

Соцсети

Болельщики «Аталанты» также остались в восторге от Миранчука.

«Уважение Мире. Великолепный игрок и прекрасный человек», — заявил один из них.

«Мы тебя любим», — написал edgargremo.

Комментарии об игре Алексея Миранчука. Фото Instagram
Комментарии об игре Алексея Миранчука.
Фото Instagram

«Какой прекрасный гол! Миранчук хорош», — считает scottinas.

«Великолепный Миранчук!» — написал diegoderetti.

Комментарии об игре Алексея Миранчука. Фото Instagram
Комментарии об игре Алексея Миранчука.
Фото Instagram

«Маэстро», — так охарактеризовал Миранчука пользователь под ником bidi_del_rey.

«Я очень рад, что Миранчук остался. Он обладает мощными качествами. Надеюсь, что Гасперини раскроет его должным образом», — написал mau74.

«Миранчук — прекрасный игрок. Фантастический гол в его исполнении», — считает ceroni.marco.

Комментарии об игре Алексея Миранчука. Фото Instagram
Комментарии об игре Алексея Миранчука.
Фото Instagram
Алексей Миранчук
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Миранчук вернулся с голом и передачей. Хорошо, что он остался в «Аталанте»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 27 17 6 4 49-19 57
2
 Милан 27 17 6 4 53-29 57
3
 Интер 26 16 7 3 55-22 55
4
 Ювентус 27 14 8 5 41-25 50
5
 Аталанта 26 13 8 5 50-30 47
6
 Рома 27 13 5 9 45-34 44
7
 Лацио 27 12 7 8 54-42 43
8
 Фиорентина 26 13 3 10 45-36 42
9
 Верона 27 11 7 9 52-43 40
10
 Сассуоло 27 9 9 9 45-45 36
11
 Торино 26 9 6 11 33-28 33
12
 Болонья 26 9 5 12 32-42 32
13
 Эмполи 27 8 7 12 40-53 31
14
 Удинезе 26 6 11 9 35-42 29
15
 Сампдория 27 7 5 15 35-46 26
16
 Специя 27 7 5 15 28-49 26
17
 Кальяри 27 5 10 12 28-48 25
18
 Венеция 26 5 7 14 24-47 22
19
 Дженоа 27 1 14 12 22-47 17
20
 Салернитана 26 3 6 17 20-59 14
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38 тур
6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Лацио

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Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
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Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

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Антонио Кандрева

Сампдория

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 21 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 22 1 5
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 24 1 5
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