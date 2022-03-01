«Великолепный Миранчук!» Что думают в Италии о ярком возвращении россиянина

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук получил высокую оценку от итальянских СМИ по итогам матча с «Сампдорией»

За полчаса на поле — гол и ассист.

В понедельник Алексей Миранчук впервые за месяц появился на поле. Российский хавбек «Аталанты» вышел на замену в матче с «Сампдорией» — и сделал это вполне удачно. За 30 минут Миранчук успел забить и отдать голевую передачу.

«СЭ» изучил итальянскую прессу и собрал главные мнения по игре Алексея.

Статистика, оценки

От TuttoMercato россиянин получил оценку 7,5. Выше балл только у Тена Копмейнерса (8,0). «Миранчук отлично вышел на замену: сразу отдал передачу, а позже забил прекрасный гол после сольного прохода», — говорится в комментарии.

Вышел, увидел, отдал. Миранчук идеально вернулся на поле ?



? 60' - вышел на замену

?? 61' - отдал голевой пас



Теперь ждем гол от Леши, и будет совсем хорошо pic.twitter.com/zGkZ2F5WXi — Матч ТВ (@MatchTV) February 28, 2022

Гол Миранчука и правда получился красивым. Он обыграл троих соперников и аккуратно уложил мяч в угол. Последний раз россиянин забивал за «Аталанту» в середине декабря в матче с «Вероной».

Вот это возвращение Миранчука. Сначала ассист, а потом и гол! И все за 35 минут ???



Леша, ты красавчик! pic.twitter.com/9HJP9uN4Hk — Матч ТВ (@MatchTV) February 28, 2022

По данным WhoScored, за те 30 минут, что Миранчук провел на поле, он совершил две обводки и отдал две ключевые передачи. Кроме того, Алексей дважды успешно вступал в отбор.

Интересно, что заменил Миранчук ивуарийца Жереми Бога. С его приходом в «Аталанту» шансы на попадание в основу у Алексея заметно снизились. При этом Бога провел четыре матча за бергамасков в серии А и результативными действиями пока не отметился.

Мнения итальянских СМИ

«Этот гол очень важен для Миранчука, — заявил генеральный директор «Аталанты» Умберто Марино. — Не вижу смысла здесь что-то комментировать: он сделал все великолепно. Алексей очень застенчив и тяжело переживает все, что происходит с ним в последнее время».

«Добро пожаловать обратно», — написал итальянский журналист Стефано Сильвестри. Он отметил яркую игру Миранчука в первом же матче после возвращения и назвал его выход на замену «ощутимым».

Соцсети

Болельщики «Аталанты» также остались в восторге от Миранчука.

«Уважение Мире. Великолепный игрок и прекрасный человек», — заявил один из них.

«Мы тебя любим», — написал edgargremo.

Комментарии об игре Алексея Миранчука. Фото Instagram

«Какой прекрасный гол! Миранчук хорош», — считает scottinas.

«Великолепный Миранчук!» — написал diegoderetti.

Комментарии об игре Алексея Миранчука. Фото Instagram

«Маэстро», — так охарактеризовал Миранчука пользователь под ником bidi_del_rey.

«Я очень рад, что Миранчук остался. Он обладает мощными качествами. Надеюсь, что Гасперини раскроет его должным образом», — написал mau 74 .

«Миранчук — прекрасный игрок. Фантастический гол в его исполнении», — считает ceroni.marco.