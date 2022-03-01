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Хави общался с Кессье по телефону. Полузащитнику нравятся проект «Барселоны»

Хави общался с полузащитником «Милана» Кессье о переходе в «Барселону»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Барселоны» Хави общался с полузащитником «Милана» Франком Кессье по поводу перехода в каталонский клуб, сообщает журналист Жерар Морено в Twitter.

По информации источника, Хави звонил 25-летнему иуварийцу. Во время разговора тренер и полузащитник обсуждали возможный трансфер.

Отмечается, что Кессье нравятся проект «Барселоны» и хочется работать под руководством 42-летнего испанца.

В нынешнем сезоне Кессье забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу в 26 матчах за «Милан». Контракт полузащитника с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет подписать Кессье летом и готова платить ему 6,5 миллиона евро в год.

Источник: https://twitter.com/gerardromero/status/1498623743979098113
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Милан
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