Аллегри прокомментировал участие Влаховича в матче «Ювентуса» с «Фиорентиной»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением по поводу участия нападающего Душана Влаховича в предстоящем матче полуфинала Кубка Италии против «Фиорентины».

«Завтра футбол. Я верю в интеллект и культуру болельщиков «Фиорентины». Влахович всегда будет благодарен флорентийцам и «Фиорентине», клубу, который позволил ему перейти в «Ювентус».

«Фиорентина» не сильно изменилась без Влаховича. Она по-прежнему имеют высокую интенсивность и создает проблемы», — сказал Аллегри на пресс-конференции.

Первый матч 1/2 финала Кубка Италии «Фиорентина» — «Ювентус» состоится завтра, 2 марта. Начало — в 23.00 (мск).

Влахович перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» в январе этого года, подписав четырехлетний контракт.