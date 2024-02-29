Экс-президент «Ювентуса» — о Погба: «Его возвращение было ошибкой»

Бывший президент «Ювентуса» Джованни Коболли отреагировал на дисквалификацию полузащитника туринцев Поля Погба.

29 февраля стало известно, что 30-летнего француза дисквалифицировали на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

«Настоящая ошибка заключалась в его возвращении. К тому времени он больше не играл на высоком уровне. Его вернули как символ возрождения, но цифры говорят сами за себя», — приводит слова Коболли Corriere dello Sport.

Погба вернулся в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» в 2022 году. С того момента он провел за туринцев 12 матчей, отличившись одной голевой передачей.