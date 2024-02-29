Пиоли не верит, что «Милан» сможет выиграть чемпионат Италии в этом сезоне

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил положение команды в чемпионате Италии. Он считает, что у клуба нет шансов на победу в скудетто.

«Вопрос закрыт, по крайней мере, мне так кажется», — сказал Пиоли на пресс-конференции.

Специалист также оценил игру «Интера» в этом сезоне.

«Сегодняшний «Интер» находится на уровне прошлогоднего «Наполи». Они проиграли всего один матч в серии А, это значит, что они извлекают из игр максимум пользы», — добавил Пиоли.

На данный момент «Милан» с 53 очками занимает третье место в серии А, отставая от «Интера» на 16 очков.