Поль Погба дисквалифицирован на четыре года за допинг

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

11 сентября 2023 года стало известно, что допинг-тест 30-летнего футболиста дал положительный результат после матча с «Удинезе» (3:0) в 1-м туре серии А. В организме Погба обнаружили повышенное содержание тестостерона. Повторный допинг-тест также дал положительный результат.

Полузащитник был отстранен и с сентября 2023 года не тренируется с «Ювентусом». Также сообщалось, что клуб расторгнет контракт с Погба, как только он будет официально дисквалифицирован.

Француз стал игроком туринского клуба летом 2022 года, подписав четырехлетний контракт. Ранее он уже играл за «Ювентус» с 2012 по 2016 года, но потом перешел в «Манчестер Юнайтед» (2016-2022).

Всего за итальянский клуб Погба сыграл 190 матчей, забил 34 гола и отдал 41 результативную передачу. За «МЮ» игрок провел 233 матча, в которых записал на свой счет 39 мячей и 51 голевую передачу.

С «Ювентусом» Погба четыре раза становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны и три раза Суперкубок.

В составе сборной Франции футболист побеждал на чемпионате мира-2018 и в Лиге наций УЕФА-2020/21. Он сыграл за национальную команду 69 матчей и забил 10 голов.