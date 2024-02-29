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Допинг

29 февраля, 14:49

Поль Погба дисквалифицирован на четыре года за допинг

Ана Горшкова
Корреспондент
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Поль Погба.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

11 сентября 2023 года стало известно, что допинг-тест 30-летнего футболиста дал положительный результат после матча с «Удинезе» (3:0) в 1-м туре серии А. В организме Погба обнаружили повышенное содержание тестостерона. Повторный допинг-тест также дал положительный результат.

Полузащитник был отстранен и с сентября 2023 года не тренируется с «Ювентусом». Также сообщалось, что клуб расторгнет контракт с Погба, как только он будет официально дисквалифицирован.

Француз стал игроком туринского клуба летом 2022 года, подписав четырехлетний контракт. Ранее он уже играл за «Ювентус» с 2012 по 2016 года, но потом перешел в «Манчестер Юнайтед» (2016-2022).

Всего за итальянский клуб Погба сыграл 190 матчей, забил 34 гола и отдал 41 результативную передачу. За «МЮ» игрок провел 233 матча, в которых записал на свой счет 39 мячей и 51 голевую передачу.

С «Ювентусом» Погба четыре раза становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны и три раза Суперкубок.

В составе сборной Франции футболист побеждал на чемпионате мира-2018 и в Лиге наций УЕФА-2020/21. Он сыграл за национальную команду 69 матчей и забил 10 голов.

Поль Погба с&nbsp;мамой и&nbsp;братьями после победы на&nbsp;чемпионате мира-2018 в&nbsp;России. Новые подробности в деле о похищении Поля Погба. Главным зачинщиком оказался его друг детства
Поль Погба
Футбол
ФК Ювентус
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