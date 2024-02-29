Погба – о дисквалификации на 4 года: «У меня отняли все, что я построил в ходе карьеры»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба отреагировал на решение антидопинговой прокуратуры о дисквалификации на 4 года.

29 февраля стало известно, что 30-летнего француза дисквалифицировали на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

«Сегодня мне сообщили о решении антидопинговой прокуратуры. Я считаю вердикт несправедливым. Мне грустно, я шокирован, у меня разбито сердце. У меня отняли все, что я построил в ходе своей профессиональной карьеры футболиста.

Когда я освобожусь от юридических ограничений, станет известна вся история, но я никогда сознательно и намеренно не принимал никаких добавок, нарушающих антидопинговые нормы.

Как профессиональный спортсмен, я никогда не сделал бы ничего, что могло бы улучшить мою работу благодаря использованию запрещенных веществ. Я никогда не обманывал коллег-спортсменов и болельщиков ни одной из команд, за которые выступал.

Я буду обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), – написал Погба в соцсетях.

11 сентября 2023 года появилась информация, что допинг-тест Погба дал положительный результат после матча с «Удинезе» (3:0) в 1-м туре серии А. В организме полузащитника обнаружили повышенное содержание тестостерона. Повторный допинг-тест также дал положительный результат.