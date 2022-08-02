Экс-нападающий «Болоньи» Колыванов объяснил, почему ждет от Миранчука успешного выступления в «Торино»

Бывший нападающий «Болоньи» Игорь Колыванов прокомментировал возможный переход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

«Я думаю у него хорошие шансы заиграть в «Торино». Он не очень много играл в «Аталанте». Я думаю, для него это скачок. Дай бог, чтобы он заиграл. Он одаренный, очень умный игрок. У него хороший пас, удар. Хорошо играет в середине поля.

В «Аталанте» не получилось удивить тренера, чтобы заиграть. Итальянский чемпионат непростой. Там большие скорости, нужно быть на 100 процентов готовым физически, чтобы покорять вершины. Если тренер в него поверит, Миранчук докажет всем, что он хороший футболист», — цитирует Колыванова «Газета.ru».

Ранее спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти сообщил «СЭ», что российский футболист перейдет в клуб на правах аренды с правом выкупа.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне он провел 25 матчей за команду из Бергамо, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Контракт 26-летнего футболиста с «Аталантой» действует до конца июня 2024 года.