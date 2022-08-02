Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 18:37

Экс-нападающий «Болоньи» Колыванов объяснил, почему ждет от Миранчука успешного выступления в «Торино»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Болоньи» Игорь Колыванов прокомментировал возможный переход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

«Я думаю у него хорошие шансы заиграть в «Торино». Он не очень много играл в «Аталанте». Я думаю, для него это скачок. Дай бог, чтобы он заиграл. Он одаренный, очень умный игрок. У него хороший пас, удар. Хорошо играет в середине поля.

В «Аталанте» не получилось удивить тренера, чтобы заиграть. Итальянский чемпионат непростой. Там большие скорости, нужно быть на 100 процентов готовым физически, чтобы покорять вершины. Если тренер в него поверит, Миранчук докажет всем, что он хороший футболист», — цитирует Колыванова «Газета.ru».

Ранее спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти сообщил «СЭ», что российский футболист перейдет в клуб на правах аренды с правом выкупа.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне он провел 25 матчей за команду из Бергамо, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Контракт 26-летнего футболиста с «Аталантой» действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/08/02/18250352.shtml
Алексей Миранчук
Игорь Колыванов
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Слива: польза и вред. Мнение диетологов
Юрий Семин: «В «Торино» Алексея Миранчука ждет непростая жизнь»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Масалитин рассказал, какие перспективы откроются у Миранчука после перехода в «Торино»

Бывший главный тренер «Спартака» Ваноли может возглавить «Палермо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
2
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
19
 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 19:30
Милан – Удинезе
 - : -
13.08 19:30
Сампдория – Аталанта
 - : -
13.08 21:45
Лечче – Интер
 - : -
13.08 21:45
Монца – Торино
 - : -
14.08 19:30
Фиорентина – Кремонезе
 - : -
14.08 19:30
Лацио – Болонья
 - : -
14.08 21:45
Салернитана – Рома
 - : -
14.08 21:45
Специя – Эмполи
 - : -
15.08 19:30
Верона – Наполи
 - : -
15.08 21:45
Ювентус – Сассуоло
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости