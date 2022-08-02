Бывший главный тренер «Спартака» Ваноли может возглавить «Палермо»
Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли может возглавить «Палермо», сообщает TMW.
Руководство сицилийцев, поднявшихся в серию B по итогам прошлого сезона, серьезно рассматривает кандидатуру 49-летнего специалиста.
Отмечается, что менеджер клуба Брайан Марвуд даже посещал тренировки Ваноли в «Спартаке».
9 июня «Спартак» объявил о расставании с Ваноли. Итальянский специалист возглавлял команду с декабря 2021 года.
Вместе с Ваноли «Спартак» выиграл БЕТСИТИ Кубок России в сезоне-2021/22.
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12
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|0
|0
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|0
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13
|Болонья
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
|0
|0
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20
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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