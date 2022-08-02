Бывший главный тренер «Спартака» Ваноли может возглавить «Палермо»

Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли может возглавить «Палермо», сообщает TMW.

Руководство сицилийцев, поднявшихся в серию B по итогам прошлого сезона, серьезно рассматривает кандидатуру 49-летнего специалиста.

Отмечается, что менеджер клуба Брайан Марвуд даже посещал тренировки Ваноли в «Спартаке».

9 июня «Спартак» объявил о расставании с Ваноли. Итальянский специалист возглавлял команду с декабря 2021 года.

Вместе с Ваноли «Спартак» выиграл БЕТСИТИ Кубок России в сезоне-2021/22.