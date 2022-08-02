Масалитин рассказал, какие перспективы откроются у Миранчука после перехода в «Торино»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Масалитин прокомментировал возможный переход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

«Миранчук уже адаптирован под серию А. Он там поварился, поиграл, почувствовал ритм. Если он там получит игровую практику, я только за. Он может принести пользу «Торино». Самое главное, чтобы он играл. Будет для его карьеры плохо, если он опять окажется на скамейке и будет редко играть.

Если он будет постоянно играть, прогрессировать, то он получит предложение от больших клубов. В «Аталанте» он не мог себя реализовать из-за того, что на его месте играло много игроков», — цитирует Масалитина «Газета.ru».

Ранее спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти сообщил «СЭ», что российский футболист перейдет в клуб на правах аренды с правом выкупа.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне он провел 25 матчей за команду из Бергамо, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Контракт 26-летнего футболиста с «Аталантой» действует до конца июня 2024 года.