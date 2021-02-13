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Новости   //    Футбол   //    Италия

Дзофф высоко оценивает шансы «Милана» на чемпионство

01:55

Бывший главный тренер сборной Италии Дино Дзофф считает, что у «Милана» есть хорошие шансы на чемпионство в данном сезоне. Красно-черные лидируют в таблице с 49 очками после 21 матча.

— У них есть не только Доннарумма и Ибрагимович, но и прекрасный баланс в команде, — цитирует La Gazzetta dello Sport Дзоффа. — Пиоли смог наполнить энтузиазмом. В январе они снова прибавили. Думаю, они смогут пройти этот путь.

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