Тотти отрицает, что работал агентом, не имея лицензии
Бывший капитан и исполнительный директор «Ромы» Франческо Тотти отрицает, что занимался агентской деятельностью. Чуть менее года назад он основал футбольное агентство CT10 Management.
?Отдел итальянской футбольной федерации, который наблюдает за лицензированными футбольными агентами, начал расследование в отношении Тотти, так как у него нет лицензии.
«Я уже сказал ранее, что не занимаюсь никакой агентской деятельностью. В соответствии со всеми законами и постановлениями, единственные обязанности, которые я беру на себя, связаны со скаутингом», — цитирует Tuttomercatoweb Тотти.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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