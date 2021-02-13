Тотти отрицает, что работал агентом, не имея лицензии

Бывший капитан и исполнительный директор «Ромы» Франческо Тотти отрицает, что занимался агентской деятельностью. Чуть менее года назад он основал футбольное агентство CT10 Management.

?Отдел итальянской футбольной федерации, который наблюдает за лицензированными футбольными агентами, начал расследование в отношении Тотти, так как у него нет лицензии.

«Я уже сказал ранее, что не занимаюсь никакой агентской деятельностью. В соответствии со всеми законами и постановлениями, единственные обязанности, которые я беру на себя, связаны со скаутингом», — цитирует Tuttomercatoweb Тотти.