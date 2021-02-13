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Харден поддержал травмированного Дибала в футболке «Юве»

01:26
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Баскетболист «Бруклина» Джеймс Харден поддержал нападающего «Ювентуса» Пауло Дибала. Защитник клуба НБА записал видео в футболке туринцев. В ролике он сказал, что является большим поклонником Дибала и пожелал ему удачи в сезоне.

Дибала из-за травмы не играет с 10 января, неделю назад он вернулся к тренировкам.

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