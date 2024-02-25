«Дженоа» победил «Удинезе»

«Дженоа» дома обыграл «Удинезе» в матче 26-го тура серии А — 2:0.

У генуэзцев в первом тайме голы забивали Матео Ретеги и Маттиа Бани.

Гости с 49-й минуты играли вдесятером после второй желтой карточки Томасу Кристенсену.

«Дженоа» набрал 33 очка и занимает 12-е место в таблице серии А. «Удинезе» с 23 очками — на 16-й строчке.