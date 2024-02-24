«Монца» победила «Салернитану» благодаря голу Мальдини

«Монца» на выезде обыграла «Салернитану» в матче 26-го тура серии А — 2:0.

У гостей гол на 78-й минуте забил арендованный у «Милана» полузащитник Даниэль Мальдини. Спустя 5 минут хавбек Маттео Пессина удвоил преимущество «Монцы».

Бело-красные набрали 36 очков и занимают 11-е место в таблице серии А. «Салернитана» с 13 очками — на последней, 20-й, строчке.