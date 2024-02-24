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24 февраля, 21:54

«Монца» победила «Салернитану» благодаря голу Мальдини

Руслан Минаев
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«Салернитана» — «Монца».
Фото Global Look Press

«Монца» на выезде обыграла «Салернитану» в матче 26-го тура серии А — 2:0.

У гостей гол на 78-й минуте забил арендованный у «Милана» полузащитник Даниэль Мальдини. Спустя 5 минут хавбек Маттео Пессина удвоил преимущество «Монцы».

Бело-красные набрали 36 очков и занимают 11-е место в таблице серии А. «Салернитана» с 13 очками — на последней, 20-й, строчке.

Италия. Серия А. 26-й тур
24 февр, 20:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
0:2
Монца
Футбол
ФК Монца
ФК Салернитана
Серия А
0
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«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
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«Эмполи» вырвал победу у «Сассуоло» в добавленное время

«Дженоа» победил «Удинезе»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 26 22 3 1 67-12 69
2
 Ювентус 26 17 6 3 41-19 57
3
 Милан 26 16 5 5 50-32 53
4
 Болонья 26 13 9 4 39-23 48
5
 Аталанта 26 14 4 8 48-28 46
6
 Рома 26 13 5 8 48-32 44
7
 Фиорентина 26 12 5 9 39-30 41
8
 Лацио 26 12 4 10 32-28 40
9
 Наполи 26 11 7 8 40-30 40
10
 Торино 26 9 9 8 25-25 36
11
 Монца 26 9 9 8 27-30 36
12
 Дженоа 26 8 9 9 28-31 33
13
 Эмполи 26 6 7 13 22-40 25
14
 Лечче 26 5 9 12 24-43 24
15
 Удинезе 26 3 14 9 25-40 23
16
 Фрозиноне 26 6 5 15 34-55 23
17
 Сассуоло 26 5 5 16 32-54 20
18
 Верона 26 4 8 14 23-36 20
19
 Кальяри 26 4 8 14 24-47 20
20
 Салернитана 26 2 7 17 20-53 13
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.03 22:45
Лацио – Милан
 - : -
2.03 17:00
Удинезе – Салернитана
 - : -
2.03 20:00
Монца – Рома
 - : -
2.03 22:45
Торино – Фиорентина
 - : -
3.03 14:30
Верона – Сассуоло
 - : -
3.03 17:00
Эмполи – Кальяри
 - : -
3.03 17:00
Фрозиноне – Лечче
 - : -
3.03 20:00
Аталанта – Болонья
 - : -
3.03 22:45
Наполи – Ювентус
 - : -
4.03 22:45
Интер – Дженоа
 - : -
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 12
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 7
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 24 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 21 1 5
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 17 1 4
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