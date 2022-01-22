«Дженоа» и «Удинезе» сыграли вничью

«Дженоа» сыграл вничью с «Удинезе» (0:0) в матче 23-го тура чемпионата Италии.

Генуэзский клуб провел первый матч под руководством Александра Блессина. Немецкий специалист заменил Андрея Шевченко на должности главного тренера. На 79-й минуте у хозяев был удален Андреа Камбьяссо.

«Дженоа» набрал 13 очков и занимает 19-е место в турнирной таблице. У «Удинезе» 24 очка и 14-я позиция.