«Зенит» претендовал на 18-летнего нападающего «Црвены Звезды». Игрок перейдет в «Милан»

Нападающий «Црвены Звезды» Марко Лазетич перейдет в «Милан». Стороны уже согласовали условия трансфера, сообщает Mozzart Sport.

Итальянский клуб заплатит за 18-летнего серба 5 миллионов евро. Также «Црвена Звезда» может получить процент от следующей продажи игрока. Сам футболист подпишет с «россонери» контракт на четыре года.

На игрока юношеской сборной Сербии также претендовали «Зенит» и «Торино».

Лазетич является воспитанником академии клуба из Белграда.