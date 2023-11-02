«Кальяри» обыграл «Удинезе» в Кубке Италии

«Кальяри» обыграл «Удинезе» в матче 1/16 финала Кубка Италии — 2:1.

В первом тайме голов забито не было. После перерва Аксель Гессанд вывел черно-белых вперед. В конце встречи Бенито Виола сравнял счет. Победный гол в дополнительное время забил Джанлука Лападула.

В 1/8 финала «Кальяри» встретится с «Миланом». Матч состоится 6 декабря.