«Дженоа» и «Интер» сыграли вничью

«Дженоа» сыграл вничью с «Интером» в матче 18-го тура чемпионата Италии — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе.

На 42-й минуте нападающий гостей Марко Арнаутович открыл счет. Хозяевам удалось еще до перерыва отыграться благодаря голу румынского защитника Раду Драгусина. Во второй половине голов забито не было.

На 15-й минуте игра была прервана из-за того, что поле заволокло дымом после массового использования пиротехники болельщиками хозяев. Семь минут спустя встреча возобновилась.

«Интер» с 45 очками лидирует в турнирной таблице. «Дженоа» идет на 13-й строчке — 20 очков.