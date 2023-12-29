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29 декабря, 23:29

Матч «Дженоа» — «Интер» в серии А прервали из-за фанатов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Фанаты на матче «Дженоа» — «Интер».
Фото Reuters

Матч между «Дженоа» и «Интером» в 18-м туре итальянской серии А прервали в первом тайме из-за поведения фанатов хозяев.

Встреча проходит на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. На 15-й минуте главный арбитр матча Даниэле Довери остановил игру из-за того, что поле заволокло дымом после массового использования пиротехники болельщиками хозяев.

«Дженоа» — «Интер».
Фото AFP

Семь минут спустя игра была возобновлена.

Италия. Серия А. 18-й тур
29 дек, 22:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
Интер
Футбол
ФК Дженоа
ФК Интер (Интернационале)
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«Фиорентина» обыграла «Торино», одержав третью победу подряд
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 17 14 2 1 41-7 44
2
 Ювентус 17 12 4 1 26-11 40
3
 Милан 17 10 3 4 31-20 33
4
 Фиорентина 18 10 3 5 27-18 33
5
 Болонья 17 8 7 2 21-12 31
6
 Рома 17 8 4 5 30-19 28
7
 Наполи 18 8 4 6 28-21 28
8
 Аталанта 17 8 2 7 28-20 26
9
 Лацио 17 7 3 7 18-18 24
10
 Торино 18 6 6 6 15-18 24
11
 Монца 18 5 7 6 16-18 22
12
 Лечче 17 4 8 5 19-23 20
13
 Фрозиноне 17 5 4 8 22-28 19
14
 Дженоа 17 5 4 8 18-22 19
15
 Сассуоло 17 4 4 9 25-32 16
16
 Верона 17 3 5 9 15-23 14
17
 Удинезе 17 1 11 5 15-28 14
18
 Кальяри 17 3 4 10 16-31 13
19
 Эмполи 17 3 3 11 10-30 12
20
 Салернитана 17 1 6 10 14-36 9
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38 тур
29.12 20:30
Фиорентина – Торино
 1 : 0
29.12 20:30
Наполи – Монца
 0 : 0
29.12 22:45
Дженоа – Интер
 - : -
29.12 22:45
Лацио – Фрозиноне
 - : -
30.12 14:30
Аталанта – Лечче
 - : -
30.12 17:00
Кальяри – Эмполи
 - : -
30.12 17:00
Удинезе – Болонья
 - : -
30.12 20:00
Милан – Сассуоло
 - : -
30.12 20:00
Верона – Салернитана
 - : -
30.12 22:45
Ювентус – Рома
 - : -
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 15
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 8
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 5
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 16 1 2
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 13 1 3
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