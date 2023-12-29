Матч «Дженоа» — «Интер» в серии А прервали из-за фанатов

Матч между «Дженоа» и «Интером» в 18-м туре итальянской серии А прервали в первом тайме из-за поведения фанатов хозяев.

Встреча проходит на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. На 15-й минуте главный арбитр матча Даниэле Довери остановил игру из-за того, что поле заволокло дымом после массового использования пиротехники болельщиками хозяев.

«Дженоа» — «Интер». Фото AFP

Семь минут спустя игра была возобновлена.