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Индзаги: «Дженоа» сыграл очень хорошо и заслужил очко»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал ничью с «Дженоа» (1:1) в матче 18-го тура чемпионата Италии.

«Мы знали, в какую игру нам предстоит играть. «Дженоа» находится в отличной форме, как физически, так и морально, это был тяжелый матч. «Дженоа» — очень мощная команда, которая защищается довольно глубоко, поэтому нам приходилось быстрее перемещать мяч. Мы попытались изменить ситуацию во втором тайме, но недостаточно. Мы также должны отдать должное «Дженоа», который сыграл очень хорошо и заслужил очко. Отсутствие травмированных игроков не должно быть алиби: эта же команда очень хорошо выступила против «Лечче», а «Дженоа» очень сильна на своем поле», — цитирует Football Italia Индзаги.

Игроки «Интера» Лаутаро Мартинес, Федерико Димарко и Хуан Куадрадо не смогли сыграть из-за травм.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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«Дженоа» и «Интер» сыграли вничью
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 18 14 3 1 42-8 45
2
 Ювентус 17 12 4 1 26-11 40
3
 Милан 17 10 3 4 31-20 33
4
 Фиорентина 18 10 3 5 27-18 33
5
 Болонья 17 8 7 2 21-12 31
6
 Рома 17 8 4 5 30-19 28
7
 Наполи 18 8 4 6 28-21 28
8
 Лацио 18 8 3 7 21-19 27
9
 Аталанта 17 8 2 7 28-20 26
10
 Торино 18 6 6 6 15-18 24
11
 Монца 18 5 7 6 16-18 22
12
 Лечче 17 4 8 5 19-23 20
13
 Дженоа 18 5 5 8 19-23 20
14
 Фрозиноне 18 5 4 9 23-31 19
15
 Сассуоло 17 4 4 9 25-32 16
16
 Верона 17 3 5 9 15-23 14
17
 Удинезе 17 1 11 5 15-28 14
18
 Кальяри 17 3 4 10 16-31 13
19
 Эмполи 17 3 3 11 10-30 12
20
 Салернитана 17 1 6 10 14-36 9
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Дженоа – Интер
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29.12 22:45
Лацио – Фрозиноне
 3 : 1
30.12 14:30
Аталанта – Лечче
 - : -
30.12 17:00
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 - : -
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Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Ромелу Лукаку

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Рома

 8
П
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Маркус Тюрам

Интер

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Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

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Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 5
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

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Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

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Ламек Банда

Лечче

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