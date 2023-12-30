«Лацио» переиграл «Фрозиноне»
«Лацио» обыграл «Фрозиноне» в матче 18-го тура чемпионата Италии — 3:1. Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме.
В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины Матиас Суле с пенальти вывел гостей вперед. На 70-й минуте римской команде удалось отыграться и почти сразу выйти вперед. Испанский защитник Патрик в конце встречи установил окончательный счет. Аргентинский нападающий Валентин Кастельанос забил гол и сделал две голевые передачи.
«Лацио» набрал 27 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. «Фрозиноне» идет на 14-й строчке — 19 очков.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
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|Интер
|17
|14
|2
|1
|41-7
|44
|
2
|Ювентус
|17
|12
|4
|1
|26-11
|40
|
3
|Милан
|17
|10
|3
|4
|31-20
|33
|
4
|Фиорентина
|18
|10
|3
|5
|27-18
|33
|
5
|Болонья
|17
|8
|7
|2
|21-12
|31
|
6
|Рома
|17
|8
|4
|5
|30-19
|28
|
7
|Наполи
|18
|8
|4
|6
|28-21
|28
|
8
|Лацио
|18
|8
|3
|7
|21-19
|27
|
9
|Аталанта
|17
|8
|2
|7
|28-20
|26
|
10
|Торино
|18
|6
|6
|6
|15-18
|24
|
11
|Монца
|18
|5
|7
|6
|16-18
|22
|
12
|Лечче
|17
|4
|8
|5
|19-23
|20
|
13
|Фрозиноне
|18
|5
|4
|9
|23-31
|19
|
14
|Дженоа
|17
|5
|4
|8
|18-22
|19
|
15
|Сассуоло
|17
|4
|4
|9
|25-32
|16
|
16
|Верона
|17
|3
|5
|9
|15-23
|14
|
17
|Удинезе
|17
|1
|11
|5
|15-28
|14
|
18
|Кальяри
|17
|3
|4
|10
|16-31
|13
|
19
|Эмполи
|17
|3
|3
|11
|10-30
|12
|
20
|Салернитана
|17
|1
|6
|10
|14-36
|9
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|29.12
|20:30
|
Фиорентина – Торино
|1 : 0
|29.12
|20:30
|
Наполи – Монца
|0 : 0
|29.12
|22:45
|
Дженоа – Интер
|- : -
|29.12
|22:45
|
Лацио – Фрозиноне
|3 : 1
|30.12
|14:30
|
Аталанта – Лечче
|- : -
|30.12
|17:00
|
Кальяри – Эмполи
|- : -
|30.12
|17:00
|
Удинезе – Болонья
|- : -
|30.12
|20:00
|
Милан – Сассуоло
|- : -
|30.12
|20:00
|
Верона – Салернитана
|- : -
|30.12
|22:45
|
Ювентус – Рома
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|15
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|8
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Пауло Дибала
Рома
|5
|
|
Оливье Жиру
Милан
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|16
|1
|2
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|13
|1
|3
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