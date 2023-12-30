«Лацио» переиграл «Фрозиноне»

«Лацио» обыграл «Фрозиноне» в матче 18-го тура чемпионата Италии — 3:1. Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины Матиас Суле с пенальти вывел гостей вперед. На 70-й минуте римской команде удалось отыграться и почти сразу выйти вперед. Испанский защитник Патрик в конце встречи установил окончательный счет. Аргентинский нападающий Валентин Кастельанос забил гол и сделал две голевые передачи.

«Лацио» набрал 27 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. «Фрозиноне» идет на 14-й строчке — 19 очков.