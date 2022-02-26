«Дженоа» и «Интер» не забили голов
«Дженоа» и «Интер» сыграли вничью
«Дженоа» и «Интер» не выявили победителя в матче 27-го тура чемпионата Италии — 0:0. Игра прошла в Генуе.
В концовке встречи в составе миланской команды на поле вышел экс-нападающий «Локомотива» Фелипе Кайседо. За «Дженоа» 53 минуты отыграл бывший защитник «Спартака» Никола Максимович.
«Интер» идет на 2-м месте в турнирной таблице серии А. «Дженоа» располагается на предпоследней строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|27
|17
|6
|4
|53-29
|57
|
2
|Интер
|26
|16
|7
|3
|55-22
|55
|
3
|Наполи
|26
|16
|6
|4
|47-18
|54
|
4
|Ювентус
|26
|13
|8
|5
|38-23
|47
|
5
|Аталанта
|25
|12
|8
|5
|46-30
|44
|
6
|Лацио
|26
|12
|7
|7
|53-40
|43
|
7
|Фиорентина
|25
|13
|3
|9
|44-34
|42
|
8
|Рома
|26
|12
|5
|9
|44-34
|41
|
9
|Верона
|26
|10
|7
|9
|49-42
|37
|
10
|Торино
|25
|9
|6
|10
|32-26
|33
|
11
|Сассуоло
|26
|8
|9
|9
|43-44
|33
|
12
|Болонья
|25
|9
|4
|12
|31-41
|31
|
13
|Эмполи
|26
|8
|7
|11
|38-50
|31
|
14
|Удинезе
|26
|6
|11
|9
|35-42
|29
|
15
|Сампдория
|26
|7
|5
|14
|35-42
|26
|
16
|Специя
|26
|7
|5
|14
|28-48
|26
|
17
|Кальяри
|26
|4
|10
|12
|26-47
|22
|
18
|Венеция
|25
|5
|7
|13
|23-44
|22
|
19
|Дженоа
|27
|1
|14
|12
|22-47
|17
|
20
|Салернитана
|25
|3
|5
|17
|19-58
|13
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38 тур
|25.02
|20:45
|
Милан – Удинезе
|1 : 1
|25.02
|23:00
|
Дженоа – Интер
|0 : 0
|26.02
|17:00
|
Салернитана – Болонья
|- : -
|26.02
|20:00
|
Эмполи – Ювентус
|- : -
|26.02
|22:45
|
Сассуоло – Фиорентина
|- : -
|27.02
|14:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|27.02
|17:00
|
Верона – Венеция
|- : -
|27.02
|20:00
|
Специя – Рома
|- : -
|27.02
|22:45
|
Лацио – Наполи
|- : -
|28.02
|22:45
|
Аталанта – Сампдория
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|19
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|18
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|
|
Антонио Кандрева
Сампдория
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|20
|1
|7
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|22
|1
|4
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|23
|1
|4
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