«Дженоа» и «Интер» не забили голов

«Дженоа» и «Интер» не выявили победителя в матче 27-го тура чемпионата Италии — 0:0. Игра прошла в Генуе.

В концовке встречи в составе миланской команды на поле вышел экс-нападающий «Локомотива» Фелипе Кайседо. За «Дженоа» 53 минуты отыграл бывший защитник «Спартака» Никола Максимович.

«Интер» идет на 2-м месте в турнирной таблице серии А. «Дженоа» располагается на предпоследней строчке.