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Сегодня, 01:12

«Дженоа» и «Интер» не забили голов

«Дженоа» и «Интер» сыграли вничью
Евгений Козинов
Корреспондент
«Дженоа» — «Интер» — 0:0.
Фото Getty Images

«Дженоа» и «Интер» не выявили победителя в матче 27-го тура чемпионата Италии — 0:0. Игра прошла в Генуе.

В концовке встречи в составе миланской команды на поле вышел экс-нападающий «Локомотива» Фелипе Кайседо. За «Дженоа» 53 минуты отыграл бывший защитник «Спартака» Никола Максимович.

«Интер» идет на 2-м месте в турнирной таблице серии А. «Дженоа» располагается на предпоследней строчке.

Италия. Серия А. 27-й тур
25 февр, 23:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
0:0
Интер
Дженоа
Сиригу Васкес Хефти Максимович (Камбьясо, 53, Калафьори, 61) Эстигор Мелегони Стураро Бадель Портанова (Амири, 83) Гудмундссон (Ровелла, 83) Йебоа (Каллон, 61)
Интер
Ханданович Дюмфрис де Врей Д`Амброзио (Кайседо, 87) Бастони Хакан Чалханоглу (Видаль, 73) Барелла (Димарко, 83) Брозович Санчес (Мартинес, 73) Джеко Перишич (Весино, 83)
Предупреждения
Портанова 72’, Эстигор 74’  -  Перишич 54’
Судьи
Киффи (Италия)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
ЦСКА

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
ФК Дженоа
ФК Интер (Интернационале)
0
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«Милан» и «Удинезе» сыграли вничью

Чемпионат Италии: «Лацио» — «Наполи», «Милан» сыграл вничью с «Удинезе» и другие матчи 27-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 27 17 6 4 53-29 57
2
 Интер 26 16 7 3 55-22 55
3
 Наполи 26 16 6 4 47-18 54
4
 Ювентус 26 13 8 5 38-23 47
5
 Аталанта 25 12 8 5 46-30 44
6
 Лацио 26 12 7 7 53-40 43
7
 Фиорентина 25 13 3 9 44-34 42
8
 Рома 26 12 5 9 44-34 41
9
 Верона 26 10 7 9 49-42 37
10
 Торино 25 9 6 10 32-26 33
11
 Сассуоло 26 8 9 9 43-44 33
12
 Болонья 25 9 4 12 31-41 31
13
 Эмполи 26 8 7 11 38-50 31
14
 Удинезе 26 6 11 9 35-42 29
15
 Сампдория 26 7 5 14 35-42 26
16
 Специя 26 7 5 14 28-48 26
17
 Кальяри 26 4 10 12 26-47 22
18
 Венеция 25 5 7 13 23-44 22
19
 Дженоа 27 1 14 12 22-47 17
20
 Салернитана 25 3 5 17 19-58 13
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36 тур
37 тур
38 тур
25.02 20:45
Милан – Удинезе
 1 : 1
25.02 23:00
Дженоа – Интер
 0 : 0
26.02 17:00
Салернитана – Болонья
 - : -
26.02 20:00
Эмполи – Ювентус
 - : -
26.02 22:45
Сассуоло – Фиорентина
 - : -
27.02 14:30
Торино – Кальяри
 - : -
27.02 17:00
Верона – Венеция
 - : -
27.02 20:00
Специя – Рома
 - : -
27.02 22:45
Лацио – Наполи
 - : -
28.02 22:45
Аталанта – Сампдория
 - : -
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 19
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 18
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 22 1 4
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 23 1 4
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