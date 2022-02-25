«Милан» и «Удинезе» сыграли вничью

«Милан» и «Удинезе» сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата Италии — 1:1.

В составе хозяев встречи на 29-й минуте голом отметились Рафаэль Леао, у гостей мяч на 66-й минуте забил Дестини Удоджи.

«Милан» с 57 очками возглавляет турнирную таблицу серии А, «Удинезе» (26) расположился на 14-й строчке.