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Сегодня, 22:41

«Милан» и «Удинезе» сыграли вничью

Виктория Кравченко
«Милан» — «Удинезе» — 1:1.
Фото Reuters

«Милан» и «Удинезе» сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата Италии — 1:1.

В составе хозяев встречи на 29-й минуте голом отметились Рафаэль Леао, у гостей мяч на 66-й минуте забил Дестини Удоджи.

«Милан» с 57 очками возглавляет турнирную таблицу серии А, «Удинезе» (26) расположился на 14-й строчке.

Италия. Серия А. 27-й тур
25 февр, 20:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
1:1
Удинезе
Голы
Леан, 29 (1:0), Удогие, 66 (1:1)
Милан
Меньян Калабрия Романьоли Эрнандес Томори Тонали Диас (Мальдини, 85) Мессиас (Салемакерс, 65) Кессье Жиру (Ребич, 66) Леан
Удинезе
Сильвестри Перес Зегелар (Удогие, 55) Молина Мари Бекао Арслан (Яяло, 90) Макенго (Перейра, 55) Уоллас Бету (Саксесс, 65) Деулофеу
Предупреждения
Ребич 68’, Леан 90’  -  Перес 17’, Бекао 49’, Молина 73’, Саксесс 77’
Судьи
Маркетти (Италия)

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
ЦСКА

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
ФК Милан
ФК Удинезе
1
1
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Чемпионат Италии: «Лацио» — «Наполи», «Милан» сыграл вничью с «Удинезе» и другие матчи 27-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 27 17 6 4 53-29 57
2
 Интер 25 16 6 3 55-22 54
3
 Наполи 26 16 6 4 47-18 54
4
 Ювентус 26 13 8 5 38-23 47
5
 Аталанта 25 12 8 5 46-30 44
6
 Лацио 26 12 7 7 53-40 43
7
 Фиорентина 25 13 3 9 44-34 42
8
 Рома 26 12 5 9 44-34 41
9
 Верона 26 10 7 9 49-42 37
10
 Торино 25 9 6 10 32-26 33
11
 Сассуоло 26 8 9 9 43-44 33
12
 Болонья 25 9 4 12 31-41 31
13
 Эмполи 26 8 7 11 38-50 31
14
 Удинезе 26 6 11 9 35-42 29
15
 Сампдория 26 7 5 14 35-42 26
16
 Специя 26 7 5 14 28-48 26
17
 Кальяри 26 4 10 12 26-47 22
18
 Венеция 25 5 7 13 23-44 22
19
 Дженоа 26 1 13 12 22-47 16
20
 Салернитана 25 3 5 17 19-58 13
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25.02 20:45
Милан – Удинезе
 1 : 1
25.02 23:00
Дженоа – Интер
 - : -
26.02 17:00
Салернитана – Болонья
 - : -
26.02 20:00
Эмполи – Ювентус
 - : -
26.02 22:45
Сассуоло – Фиорентина
 - : -
27.02 14:30
Торино – Кальяри
 - : -
27.02 17:00
Верона – Венеция
 - : -
27.02 20:00
Специя – Рома
 - : -
27.02 22:45
Лацио – Наполи
 - : -
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Аталанта – Сампдория
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Верона

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Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 7
И К Ж
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Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
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Тео Эрнандес

Милан

 22 1 4
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Болонья

 23 1 4
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