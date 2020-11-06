Нападающий «Ромы» Эдин Джеко сдал положительный тест на коронавирус.

— К сожалению, я сдал положительный тест на COVID-19, и, как вы знаете, мне придется отправиться на карантин. Хочу успокоить всех, кто меня знает, к счастью, у меня нет особых симптомов. На несколько дней я буду вынужден держаться подальше от моих товарищей, но всем сердцем и разумом я останусь с ними, — написал Джеко в Instagram.

В текущем сезоне босниец в 7 матчах забил 3 гола и сделал 1 ассист.