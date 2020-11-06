Джеко сдал положительный тест на коронавирус
Нападающий «Ромы» Эдин Джеко сдал положительный тест на коронавирус.
— К сожалению, я сдал положительный тест на COVID-19, и, как вы знаете, мне придется отправиться на карантин. Хочу успокоить всех, кто меня знает, к счастью, у меня нет особых симптомов. На несколько дней я буду вынужден держаться подальше от моих товарищей, но всем сердцем и разумом я останусь с ними, — написал Джеко в Instagram.
В текущем сезоне босниец в 7 матчах забил 3 гола и сделал 1 ассист.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.