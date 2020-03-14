Дзадза закупил медикаменты для родного города и открыл сбор средств на борьбу с коронавирусом

Форвард «Торино» Симоне Дзадза открыл сбор средств для помощи в борьбе против пандемии коронавируса?. Также он закупил больничные принадлежности для родного города Матера.

— Лично я боюсь, но если люди прислушаются к рекомендациям правительства и останутся дома, то это поможет быстро преодолеть ситуацию — послушайте, что люди говорят вам, — цитирует Marca Дзадзу. — Люди в Италии начали понимать, что происходит, никто раньше этого не ожидал.

Мое мнение таково, что футбол и другие вещи не важны. Я думаю о своей семье, моих друзьях и людях Италии. Надеюсь, что все будет хорошо. В Матере не хватало материала для лечения этого вируса, и я подумал о начале этой инициативы. Нужны деньги, чтобы покупать вещи, поэтому я поговорил с отцом, потому что он там живет, и мы создали счет для сбора средств. У меня есть товарищи по команде, которые помогли мне, и известные люди из моего региона, которые поддержали меня. Всего за два дня мы собрали 30 тысяч евро. Мне повезло в жизни, и я могу пожертвовать деньги. Сделал это, потому что чувствую, что, по крайней мере, могу что-то сделать.