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Двухматчевую дисквалификацию главного тренера «Ромы» Моуринью оставили в силе

Мария Гусева
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Апелляция главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью на двухматчевую дисквалификацию в серии А отклонена, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

28 февраля в матче 24-го тура чемпионата Италии «Кремонезе» — «Рома» (2:1) 60-летний специалист был удален с поля на 46-й минуте встречи за оскорбления арбитра.

1 марта пресс-служба серии А сообщила, что Моуринью оштрафован на 10 тысяч евро и дисквалифицирован на два матча чемпионата Италии за «крайне оскорбительные выражения в адрес арбитров», а также за вход в судейскую комнату. Решение было приостановлено до дальнейшего расследования, поэтому Моуринью смог присутствовать на матче с «Ювентусом» (1:0), который прошел 5 марта.

Сегодня была подтверждена дисквалификация португальского специалиста на два матча. Таким образом, тренер пропустит игры против «Сассуоло» (12 марта) и против «Лацио» (19 марта).

«Рома» располагается на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 47 очков в 25 матчах.

Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
серия А
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 25 21 2 2 58-16 65
2
 Интер 25 16 2 7 46-28 50
3
 Лацио 25 14 6 5 41-19 48
4
 Рома 25 14 5 6 32-21 47
5
 Милан 25 14 5 6 42-32 47
6
 Аталанта 25 12 6 7 42-28 42
7
 Ювентус 25 15 5 5 40-20 35
8
 Болонья 25 10 5 10 31-34 35
9
 Торино 25 9 7 9 27-29 34
10
 Удинезе 25 7 11 7 33-30 32
11
 Монца 25 9 5 11 30-35 32
12
 Фиорентина 25 8 7 10 29-31 31
13
 Сассуоло 25 8 6 11 30-37 30
14
 Эмполи 25 6 10 9 23-33 28
15
 Лечче 25 6 9 10 24-29 27
16
 Салернитана 25 6 7 12 28-44 25
17
 Специя 25 4 9 12 21-41 21
18
 Верона 25 4 6 15 20-37 18
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 Сампдория 25 2 6 17 11-39 12
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 Кремонезе 25 1 9 15 21-46 12
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