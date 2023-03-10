Франко Камоцци: «Обидно за Миранчука, но Хвича сейчас сильнее Алексея»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия обошел российского хавбека «Торино» Алексей Миранчука в голосовании за лучшего игрока февраля в серии А.

«Думаю, что итоги голосования за игрока месяца в серии А справедливы. Обидно за Миранчука, но Хвича сейчас сильнее Алексея», — приводит Sport24 слова Камоцци.

В феврале Кварацхелия отметился 3 забитыми голами и 1 результативной передачей в серии А. В августе 2022-го полузащитник также был признан лучшим игроком месяца.