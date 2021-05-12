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Дуглас Коста близок к переходу в «Гремио»

17:21
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Нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста продолжит карьеру в «Гремио». 30-летний бразилец согласовал условия контракта с клубом, сообщает Globo Esporte 12 мая.

Ради перехода в бразильский клуб Коста согласился пойти на понижение зарплаты.

Действующий контракт 30-летнего бразильца с туринцами рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Коста, выступающий на правах аренды за «Баварию», принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забил один мяч и сделал 3 результативных передачи.

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