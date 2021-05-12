«Фиорентина» сыграет с «Кальяри» в матче 36-го тура чемпионата Италии. Стали известны стартовые составы команд.

Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин не попал в старт. Он остался в числе запасных.

В последний раз Кокорин выходил на поле 3 марта. В матче против «Ромы» (1:2) он повредил прямую мышцу бедра, после чего восстанавливался от повреждения. В предыдущем туре игрок попал в заявку команды на матч с «Лацио» (2:0), но остался на скамейке запасных.

На данный момент россиянин провел за флорентийцев 3 матча Серии А и не отметился результативными действиями.