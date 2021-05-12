Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Кальяри» — «Фиорентина»: Кокорин не попал в стартовый состав

18:42
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
Теги:

«Фиорентина» сыграет с «Кальяри» в матче 36-го тура чемпионата Италии. Стали известны стартовые составы команд.

Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин не попал в старт. Он остался в числе запасных.

В последний раз Кокорин выходил на поле 3 марта. В матче против «Ромы» (1:2) он повредил прямую мышцу бедра, после чего восстанавливался от повреждения. В предыдущем туре игрок попал в заявку команды на матч с «Лацио» (2:0), но остался на скамейке запасных.

На данный момент россиянин провел за флорентийцев 3 матча Серии А и не отметился результативными действиями.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В Нижнем Новгороде произошли столкновения фанатов перед матчем «Локомотива» и «Крыльев Советов»
Похороны погибших при стрельбе в школе пройдут сегодня в Казани
Где похоронили убитую в школе в Казани учительницу — видео
Украинские ученые ответили на статью о росте радиации в Чернобыле

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд