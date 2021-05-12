Де Дзерби подпишет контракт с «Шахтером» в ближайшие несколько недель

Новым главным тренером «Шахтера» станет Роберто Де Дзерби, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. Сейчас специалист работает с «Сассуоло». Сегодня должность главного тренера «горняков» покинул Луиш Каштру.

Shakhtar Donetsk are finalizing last details to appoint Roberto De Zerbi as new head coach. The agreement is expected to be signed in the next weeks until June 2023. ?? #Shakhtar



Nice are still insisting with Christophe Galtier as «priority', offering an important contract. ? https://t.co/Y85tpoppMS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2021

По данным источника, стороны согласовывают последние детали контракта. Соглашение с итальянцем будет рассчитано до 2023 года. Ожидается, что официально оно будет оформлено в ближайшие несколько недель.

«Шахтер» в сезоне-2020/21 стал вторым в чемпионате Украины и дошел до 1/8 финала в Лиге Европы.