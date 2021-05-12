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Де Дзерби подпишет контракт с «Шахтером» в ближайшие несколько недель

17:19
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Новым главным тренером «Шахтера» станет Роберто Де Дзерби, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. Сейчас специалист работает с «Сассуоло». Сегодня должность главного тренера «горняков» покинул Луиш Каштру.

По данным источника, стороны согласовывают последние детали контракта. Соглашение с итальянцем будет рассчитано до 2023 года. Ожидается, что официально оно будет оформлено в ближайшие несколько недель.

«Шахтер» в сезоне-2020/21 стал вторым в чемпионате Украины и дошел до 1/8 финала в Лиге Европы.

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