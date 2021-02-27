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Дибале не потребуется операция на колене

11:57
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло сообщил, что нападающему Пауло Дибале не понадобится операция на колене.

«Пока не могу сказать ничего нового по поводу состояния Пауло, сейчас медицинский штаб решает, когда ему лучше вернуться на поле. Риска операции нет», — цитирует Goal Пирло.

27-летний футболист не играет с 10 января, с матча 17-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (3:1). Он покинул поле в первом тайме встречи из-за повреждения. Дибалу беспокоит коллатеральная связка коленного сустава.

В нынешнем сезоне аргентинец провел 16 матчей за «Ювентус», забил 3 мяча и отдал 2 голевых передачи.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/dybala-doesnt-need-surgery-knee-injury-pirlo-juventus/1bj2cedc7y5p71py3eh0q3skw8

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