Дибале не потребуется операция на колене
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло сообщил, что нападающему Пауло Дибале не понадобится операция на колене.
«Пока не могу сказать ничего нового по поводу состояния Пауло, сейчас медицинский штаб решает, когда ему лучше вернуться на поле. Риска операции нет», — цитирует Goal Пирло.
27-летний футболист не играет с 10 января, с матча 17-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (3:1). Он покинул поле в первом тайме встречи из-за повреждения. Дибалу беспокоит коллатеральная связка коленного сустава.
В нынешнем сезоне аргентинец провел 16 матчей за «Ювентус», забил 3 мяча и отдал 2 голевых передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/dybala-doesnt-need-surgery-knee-injury-pirlo-juventus/1bj2cedc7y5p71py3eh0q3skw8
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