Конте не исключил возвращения в сборную Италии
Главный тренер «Интера» Антонио Конте заявил, что может рассмотреть вариант с возвращением к работе со сборной Италии.
«Я аболютно точно не закончил в плане работы с национальными командами. С трепетом вспоминаю время в сборной Италии. Моя дверь для сборной всегда открыта», — цитирует Corriere Della Sera Конте.
Конте работал в сборной Италии с 2014 по 2016 год. При нем команда дошла до четвертьфинала чемпионата Европы-2016.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.corriere.it/sport/21_febbraio_27/antonio-conte-inter-la-sconfitta-mi-fa-stare-male-mi-sento-solo-mio-esonero-se-augurano-avversari-36e2c5a8-7872-11eb-a31c-83439f3265f9.shtml
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю