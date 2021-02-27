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Конте не исключил возвращения в сборную Италии

12:46
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте заявил, что может рассмотреть вариант с возвращением к работе со сборной Италии.

«Я аболютно точно не закончил в плане работы с национальными командами. С трепетом вспоминаю время в сборной Италии. Моя дверь для сборной всегда открыта», — цитирует Corriere Della Sera Конте.

Конте работал в сборной Италии с 2014 по 2016 год. При нем команда дошла до четвертьфинала чемпионата Европы-2016.

Дополнительная информация:

https://www.corriere.it/sport/21_febbraio_27/antonio-conte-inter-la-sconfitta-mi-fa-stare-male-mi-sento-solo-mio-esonero-se-augurano-avversari-36e2c5a8-7872-11eb-a31c-83439f3265f9.shtml

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