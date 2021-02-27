Мартинес не покинет «Интер» летом
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес не покинет команду в зимнее трансферное окно, сообщает 27 февраля Gazzetta dello Sport.
По данным источника, 23-летний аргентинец провел переговоры с миланским клубом о новом контракте и теперь не планирует никуда уходить. Одним из вариантов продолжения карьеры для футболиста называлась «Барселона».
В нынешнем сезоне серии А Мартинес провел 23 матча, в которых забил 13 мячей и отдал 6 результативных передач. Контракт аргентинца с клубом действует до лета 2023 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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