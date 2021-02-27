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Мартинес не покинет «Интер» летом

08:29
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес не покинет команду в зимнее трансферное окно, сообщает 27 февраля Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 23-летний аргентинец провел переговоры с миланским клубом о новом контракте и теперь не планирует никуда уходить. Одним из вариантов продолжения карьеры для футболиста называлась «Барселона».

В нынешнем сезоне серии А Мартинес провел 23 матча, в которых забил 13 мячей и отдал 6 результативных передач. Контракт аргентинца с клубом действует до лета 2023 года.

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