Дибала попрощался с Криштиану Роналду: «Было приятно иметь возможность учиться, расти и играть с вами»
21:38
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в социальных сетях попрощался с форвардом Криштиану Роналду, который ушел в «Манчестер Юнайтед».
«Было приятно иметь возможность учиться, расти и играть с вами. Сегодня начинается новый этап в вашей карьере, и мы желаем вам всего наилучшего! До скорого, Криштиану», — написал аргентинец в Twitter.
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