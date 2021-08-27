Дибала попрощался с Криштиану Роналду: «Было приятно иметь возможность учиться, расти и играть с вами»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в социальных сетях попрощался с форвардом Криштиану Роналду, который ушел в «Манчестер Юнайтед».

«Было приятно иметь возможность учиться, расти и играть с вами. Сегодня начинается новый этап в вашей карьере, и мы желаем вам всего наилучшего! До скорого, Криштиану», — написал аргентинец в Twitter.