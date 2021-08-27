Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Дибала попрощался с Криштиану Роналду: «Было приятно иметь возможность учиться, расти и играть с вами»

21:38
Теги:

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в социальных сетях попрощался с форвардом Криштиану Роналду, который ушел в «Манчестер Юнайтед».

«Было приятно иметь возможность учиться, расти и играть с вами. Сегодня начинается новый этап в вашей карьере, и мы желаем вам всего наилучшего! До скорого, Криштиану», — написал аргентинец в Twitter.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Непредсказуемое начало сезона. Перешедшая к Плющенко фигуристка выиграла, подопечные Тутберидзе вдали от подиума
Роналду возвращается в «МЮ». Подробности невероятного трансфера
«Всего за 10 минут Криштиану сокрушил Месси и «ПСЖ». Как соцсети и СМИ отреагировали на переход Роналду в «МЮ»
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд