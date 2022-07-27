Дибала — о встрече фанатов «Ромы»: «Даже в мечтах я не мог представить себе ничего подобного»
Во вторник в Риме состоялась презентация нового игрока «Ромы» Пауло Дибалы. На встречу с новичком пришло несколько тысяч фанатов. Аргентинец остался под впечатлением от такого приема.
«В 21:21 я пережил уникальный момент. Даже в самых больших мечтах я не мог представить себе ничего подобного. Большое спасибо», — написал Дибала в социальных сетях, опубликовав фотографии с мероприятия.
«Рома» объявила о подписании контракта с Дибалой 20 июля. 28-летний аргентинец перешел в римский клуб на правах свободного агента, подписав контракт до 2025 года.
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|0
|
15
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|0
|0
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|0
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16
|Специя
|0
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|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
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|0
|
18
|Лечче
|0
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
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|13.08
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Монца – Торино
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|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
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|14.08
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|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
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Ювентус – Сассуоло
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