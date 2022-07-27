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Дибала — о встрече фанатов «Ромы»: «Даже в мечтах я не мог представить себе ничего подобного»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Во вторник в Риме состоялась презентация нового игрока «Ромы» Пауло Дибалы. На встречу с новичком пришло несколько тысяч фанатов. Аргентинец остался под впечатлением от такого приема.

«В 21:21 я пережил уникальный момент. Даже в самых больших мечтах я не мог представить себе ничего подобного. Большое спасибо», — написал Дибала в социальных сетях, опубликовав фотографии с мероприятия.

«Рома» объявила о подписании контракта с Дибалой 20 июля. 28-летний аргентинец перешел в римский клуб на правах свободного агента, подписав контракт до 2025 года.

Презентация Пауло Дибалы. На презентацию Дибалы пришли несколько тысяч фанатов «Ромы»

Пауло Дибала
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