«Аталанта» предложила Ламмерса двум клубам серии А
«Аталанта» намерена продать нападающего Сэма Ламмерса этим летом, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, бергамаски предложили «Салернитане» и «Кремонезе» подписать 25-летнего нидерландца. Футболист не входит в планы главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.
Ламмерс перешел в «Аталанту» из ПСВ в сентябре 2020 года, на его счету 2 гола в 19 матчах за итальянскую команду. В прошлом сезоне форвард выступал на правах аренды за «Айнтрахт», в составе которого забил 2 гола в 22 встречах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
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1
|Милан
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2
|Интер
|0
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|0
|0-0
|0
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3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Рома
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Аталанта
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Верона
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|0
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|0-0
|0
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10
|Торино
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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37 тур
38 тур
|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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