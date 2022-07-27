«Аталанта» предложила Ламмерса двум клубам серии А

«Аталанта» намерена продать нападающего Сэма Ламмерса этим летом, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, бергамаски предложили «Салернитане» и «Кремонезе» подписать 25-летнего нидерландца. Футболист не входит в планы главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

Ламмерс перешел в «Аталанту» из ПСВ в сентябре 2020 года, на его счету 2 гола в 19 матчах за итальянскую команду. В прошлом сезоне форвард выступал на правах аренды за «Айнтрахт», в составе которого забил 2 гола в 22 встречах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.