На презентацию Дибалы пришли несколько тысяч фанатов «Ромы»
«Рома» провела официальную презентацию нападающего Пауло Дибалы в качестве нового игрока клуба.
Презентация Пауло Дибалы.
Фото Twitter
Презентация аргентинца прошла в доме мод Fendi — коммерческом партнере «Ромы». На торжественную церемонию пришли несколько тысяч фанатов римского клуба.
«Рома» объявила о подписании контракта с Дибалой 20 июля. 28-летний аргентинец перешел в римский клуб на правах свободного агента и подписал соглашение до конца июня 2025 года.
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