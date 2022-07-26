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На презентацию Дибалы пришли несколько тысяч фанатов «Ромы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Презентация Пауло Дибалы.
Фото Twitter
Презентация Пауло Дибалы.
Фото Twitter
Презентация Пауло Дибалы.
Фото Twitter
Презентация Пауло Дибалы.
Фото Twitter
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«Рома» провела официальную презентацию нападающего Пауло Дибалы в качестве нового игрока клуба.

Презентация Пауло Дибалы. Фото Twitter
Презентация Пауло Дибалы.
Фото Twitter

Презентация аргентинца прошла в доме мод Fendi — коммерческом партнере «Ромы». На торжественную церемонию пришли несколько тысяч фанатов римского клуба.

«Рома» объявила о подписании контракта с Дибалой 20 июля. 28-летний аргентинец перешел в римский клуб на правах свободного агента и подписал соглашение до конца июня 2025 года.

Пауло Дибала
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