Невероятная презентация Дибалы в Риме: лучшее видео вечера
Несколько тысяч фанатов «Ромы» пришли на презентацию новичка команды Пауло Дибалы.
Когда он вышел к болельщикам, то они стали распевать его имя и кричалки в честь клуба.
Дибала был потрясен таким приемом, что даже присел на некоторое время, просто созерцая происходящее.
Презентация игрока состоялась в Риме у Дворца итальянской цивилизации, также известного как Квадратный Колизей, и включала в себя световое шоу.
Дибала заключил с «Ромой» контракт до 30 июня 2025 года. Аргентинец присоединился к команде на правах свободного агента.
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16
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17
|Салернитана
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18
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
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Верона – Наполи
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|15.08
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Ювентус – Сассуоло
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