Невероятная презентация Дибалы в Риме: лучшее видео вечера

Несколько тысяч фанатов «Ромы» пришли на презентацию новичка команды Пауло Дибалы.

Когда он вышел к болельщикам, то они стали распевать его имя и кричалки в честь клуба.

Дибала был потрясен таким приемом, что даже присел на некоторое время, просто созерцая происходящее.

Презентация игрока состоялась в Риме у Дворца итальянской цивилизации, также известного как Квадратный Колизей, и включала в себя световое шоу.

Дибала заключил с «Ромой» контракт до 30 июня 2025 года. Аргентинец присоединился к команде на правах свободного агента.