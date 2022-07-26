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26 июля, 23:25

Невероятная презентация Дибалы в Риме: лучшее видео вечера

Иван Шитик
Корреспондент
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Пауло Дибала.
Фото Global Look Press
Фанаты «Ромы».
Фото Global Look Press
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Несколько тысяч фанатов «Ромы» пришли на презентацию новичка команды Пауло Дибалы.

Когда он вышел к болельщикам, то они стали распевать его имя и кричалки в честь клуба.

Дибала был потрясен таким приемом, что даже присел на некоторое время, просто созерцая происходящее.

Презентация игрока состоялась в Риме у Дворца итальянской цивилизации, также известного как Квадратный Колизей, и включала в себя световое шоу.

Дибала заключил с «Ромой» контракт до 30 июня 2025 года. Аргентинец присоединился к команде на правах свободного агента.

Пауло Дибала. Дибала — болельщикам «Ромы»: «Хочу помочь команде написать красивую историю»
Пауло Дибала
ФК Рома
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Дибала — болельщикам «Ромы»: «Хочу помочь команде написать красивую историю»
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